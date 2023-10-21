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Смоленская Газета

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МЧС напоминает смолянам о мерах пожарной безопасности

МЧС напоминает смолянам о мерах пожарной безопасности

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области напоминает смолянам о мерах пожарной безопасности.

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