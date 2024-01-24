Каким получился новый фильм по «Мастеру и Маргарите» Булгакова?

Вся картина — это не буквальное следование тексту, а, скорее, фильм по мотивам. В первую очередь расширили историю Мастера, которая еще сильнее переплетается с судьбой самого БулгаковаСветская премьера новой экранизации «Мастера и Маргариты» прошла в кинотеатре «Октябрь».
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