Каким получился новый фильм по «Мастеру и Маргарите» Булгакова?

Вся картина — это не буквальное следование тексту, а, скорее, фильм по мотивам. В первую очередь расширили историю Мастера, которая еще сильнее переплетается с судьбой самого БулгаковаСветская премьера новой экранизации «Мастера и Маргариты» прошла в кинотеатре «Октябрь».