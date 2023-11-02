МОЙ НИЖНИЙ нейрохудожник Антон Анисимов Блогер, диджитал-энтузиаст, колоризатор, нейрохудожник и создатель популяного просветительского паблика #РасцветНижнего Антон Анисимов о детских впечатлениях о городе, о главном запахе Нижнего, о его кинохрониках.