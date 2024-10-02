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Аргументы и Факты

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Полковник Росгвардии Гамаюнов частично признал вину в участии в ОПГ

Полковник Росгвардии Гамаюнов частично признал вину в участии в ОПГ

Бывший начальник авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковник Олег Гамаюнов частично признал свою вину в участии в преступной группе, которая, по данным следствия, похитила более 80 миллионов рублей.

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