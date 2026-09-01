В Москве вспоминают Героя России Евгения Чернышёва в день его 63-летия

31 августа Герою России Евгению Чернышёву исполнилось бы 63 года. МЧС Москвы вспоминает начальника столичной Службы пожаротушения, который лично руководил ликвидацией более 250 крупных пожаров и спас десятки людей.
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