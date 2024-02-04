Как иноагенты и русофобы ищут личную выгоду, желая навредить России

Фото: © РИА Новости/Максим Марусенко/Владимир Федоренко/Известия/Андрей Эрштрем Один из основных постулатов либерализма гласит: государство существует только для работы во благо всех граждан одной страны.
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