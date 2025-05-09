Комаров поздравил Минниханова с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне

Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил поздравление Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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