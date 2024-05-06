Пострадавшему от мошенников новосибирцу выплатили 855 тысяч рублей

В Новосибирске пострадавшему от кредитных мошенников выплатили ущерб – 855 тысяч рублей.Как сообщает ГУФССП по Новосибирской области, исполнительное производство о взыскании ущерба было возбуждено в отношении 46-летнего уроженца Приморского края.