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Агент Сафонов о решении оставить Осинькина в «Крыльях»: «Губернатор заработал себе положительные баллы – за тренера выступает армия болельщиков» 

После 11 туров самарский клуб занимает в Мир РПЛ 10-е место. «Кто платит, тот и заказывает музыку. За «Крылья Советов» несет расходы Самарская область, поэтому губернатор имеет право вмешаться.

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