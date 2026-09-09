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Петицию с требованием расследования в отношении Инфантино подписали более 100 тысяч человек

Более 100 тысяч человек подписали петицию с требованием к ФИФА провести расследование в отношении президента организации Джанни Инфантино, сообщает Reuters со ссылкой на некоммерческую организацию FairSquare.

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