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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить законность отказов со стороны ФАС заменять штраф на предупреждение при первом нарушении

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить на соответствие законодательству позицию Федеральной антимонопольной службы в отношении порядка замены административного штрафа на предупреждение.

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