Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить законность отказов со стороны ФАС заменять штраф на предупреждение при первом нарушении

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить на соответствие законодательству позицию Федеральной антимонопольной службы в отношении порядка замены административного штрафа на предупреждение.