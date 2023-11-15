Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить законность отказов со стороны ФАС заменять штраф на предупреждение при первом нарушении

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить на соответствие законодательству позицию Федеральной антимонопольной службы в отношении порядка замены административного штрафа на предупреждение.
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