Мирослава Карпович подтвердила беременность

Ранее появившиеся слухи о беременности 40-летней Мирославы Карпович подтвердились. Сама актриса рассказала об этом во время выбора новой машины, отметив, что для нее особенно важны пространство и комфорт, поскольку в семье скоро ожидается пополнение.