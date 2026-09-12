Мирослава Карпович подтвердила беременность

Ранее появившиеся слухи о беременности 40-летней Мирославы Карпович подтвердились. Сама актриса рассказала об этом во время выбора новой машины, отметив, что для нее особенно важны пространство и комфорт, поскольку в семье скоро ожидается пополнение.
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