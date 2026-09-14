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Metro новости

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Когда начнется вторая магнитная буря осени 2026

Когда начнется вторая магнитная буря осени 2026

О том, что новая магнитная буря слабого или умеренного уровня может накрыть Землю на этой неделе, россиянам сообщили в понедельник, 14 сентября, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

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