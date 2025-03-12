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Названы две проблемы предложения США о прекращении огня на 30 дней

Названы две проблемы предложения США о прекращении огня на 30 дней

Предложение о 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной может быть выгодно только Киеву, либо привести к заморозке конфликта, предположил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

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