Blood Advances: прием метморфина снижает риск развития рака крови

Ученые из Орхусской университетской больницы в Дании в составе научного коллектива обнаружили, что у людей, принимающих метформин (лекарство от диабета) с течением времени снижается вероятность развития рака крови.
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