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Стало известно о возможном появлении в деле экс-ведущей программы «Вести» новых фигурантов

Стало известно о возможном появлении в деле экс-ведущей программы «Вести» новых фигурантов

В деле бывшей ведущей телепрограммы «Вести» Фариды Курбангалеевой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма и фейках о российской армии могут появиться новые фигуранты.

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t
tolip
Далбаёбка ..
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