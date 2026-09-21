Таёжная жуть, мистический рассказ

Когда я впервые услышал, как тайга зовёт по имени, мне было двадцать семь. Я тогда работал геодезистом и вместе с небольшой бригадой приехал на север Красноярского края — прокладывать зимник к старой метеостанции.
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