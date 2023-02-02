Царьград

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Начальник ГИБДД Челябинской области назвал одно условие для спасения в ДТП

Начальник ГИБДД Челябинской области назвал одно условие для спасения в ДТП

Иван Путков перечислил три резонансных ДТП, случившихся в регионе, в которых погибло 13 человек.В четверг, 2 февраля, начальник ГИБДД по Челябинской области Иван Путков назвал три самых страшных ДТП, случившихся в регионе в начале 2023 года.

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