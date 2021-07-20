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Союзное государство с Лукашенко разочаровывает Москву?

Союзное государство с Лукашенко разочаровывает Москву?

Союзное государство России и Белоруссии представляет собой определенный уровень интеграции с полным сохранением суверенитета каждой из входящих в него стран, а не государство в прямом смысле этого слова, заявил на прошлой неделе Владимир Путин.

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