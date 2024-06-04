Дополнительный выходной ждет новоаннинцев в июне По данным календаря выходных и праздников Минтруда РФ, среда, 12 июня, будет выходным днем.
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Дополнительный выходной ждет новоаннинцев в июне По данным календаря выходных и праздников Минтруда РФ, среда, 12 июня, будет выходным днем.