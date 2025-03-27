"Десанта в Одессе не будет, взять Харьков нереально"

Сергей М

Не надо лохматить бабушку. После 2022 года война приняла совсем иной характер. Начнем с того, что элементарно нет бронетехники для фронтовых операций. В 1941-1945 только Т-34 было выпущено более 100000 штук. За время СВО Т-90 выпущено не более 500 штук. Про БТР, БМП не больше. Арматы в принципе не рассматриваются, т.к. сильно виртуальны. При фронтовой операции, учитывая современные средства поражения бронетехника атакующих будет ликвидирована на 80% минимум. Чем воевать дальше??? В 2022 году именно потери техники остановили армию. Техника элементарно была выбита, а заменить ее нечем. Спасибо всем начиная с Горбачева, которые спешили пилить танки на металл. А, что осталось напоминает металлолом в первичном виде. Заводы тоже ликвидированы. Т-80 выпускались на Кировском заводе в Ленинграде. Сейчас такого производства нет. Танкоремонтные заводы ликвидированы сотнями, по всей вероятности. Так в Питере, на месте одного такого завода, ныне человейник выстроен. Т.е. снабжать армию элементарно нечем и некому. Нужного обьёма для фронтовых операций нет. Это всем ясно. Вопрос стоит в другом - все ждут кто посыпется раньше. Фронт может рухнуть без мощного давления. Как, то вопрос иной. На всё нужны деньги и деньги большие. Сколько лет готов платить запад??? На сколько лет хватит мобпотенциала? И т.д. Вот в отношении этих вариантов и идёт толкотня. Просто считают бабки.