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Минобороны РФ: расчеты FPV-дронов уничтожили танк Leopard ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: расчеты FPV-дронов уничтожили танк Leopard ВСУ в Курской области

Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью FPV-дронов в приграничном районе Курской области уничтожили пехоту и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе танк Leopard немецкого производства.

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