Дептранс Москвы призвал водителей проявить осторожность из-за дождя

Департамент транспорта Москвы предупредил автомобилистов о возможных осадках в течение дня и настоятельно рекомендовал соблюдать осторожность за рулем, придерживаться скоростного режима и избегать отвлечений и резких маневров во время движения.
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