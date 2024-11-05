Трамп допустил поражение на выборах

Бывший президент США и кандидат на нынешних выборах от Республиканской партии Дональд Трамп допустил возможное поражение в выборной гонке, но рассказал о своем существенном преимуществе над своим оппонентом — вице-президентом США Камалой Харрис.
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