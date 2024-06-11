"Локомотив" продлит контракт с Михаилом Галактионовым на два года

Продление контракта с Михаилом Галактионовым стало официальным решением руководства "Локомотива". По словам председателя совета директоров Юрия Нагорных, соглашение будет действовать как минимум два года после принятия решения о продлении контракта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии