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"Локомотив" продлит контракт с Михаилом Галактионовым на два года

"Локомотив" продлит контракт с Михаилом Галактионовым на два года

Продление контракта с Михаилом Галактионовым стало официальным решением руководства "Локомотива". По словам председателя совета директоров Юрия Нагорных, соглашение будет действовать как минимум два года после принятия решения о продлении контракта.

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