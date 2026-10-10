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Царьград

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Сотня дронов летела на Ростов. Под ударом – мост, суда. Что известно о одной из самых массовых атак на донскую столицу

Сотня дронов летела на Ростов. Под ударом – мост, суда. Что известно о одной из самых массовых атак на донскую столицу

После того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставках русского дизельного топлива на американский и мировой рынки, на русские регионы полетели сотни украинских дронов.

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