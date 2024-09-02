Мировой судья из Новосибирской области обвиняется в получении взятки в 1,5 млн

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мирового судьи в отставке, обвиняемой в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей, сообщают в прокуратуре региона.
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