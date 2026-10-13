Минобороны Эстонии выделило €250 тыс. на военные фильмы и видеоигры

Эстонское военное ведомство объявило конкурс с бюджетом €250 тыс. на производство фильмов, мультфильмов и видеоигр, которые должны укрепить «волю эстонского народа к самообороне».
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