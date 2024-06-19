Прокурор запросил от 24 лет до пожизненного заключения для обвиняемых в убийствах Моторолы и Захарченко

В Ростове-на-Дону продолжается судебный процесс над группой лиц, обвиняемых в убийстве одного из лидеров Донецкой Народной Республики (ДНР) Арсена "Моторолы" Павлова и покушении на ее первого руководителя Александра Захарченко.