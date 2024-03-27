Интерпол не стал комментировать тему помощи России по делу о теракте в «Крокусе»

В Интерполе отказались отвечать на вопрос, почему организация приняла решение предложить России поддержку в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», но при этом не выступила с подобным после подрыва «Северных потоков».
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