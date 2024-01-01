Финляндию уже даже не предупреждают – ей прямым текстом говорят, что она лишает себя будущего и включает режим «камикадзе», присоединяясь к американским планам против России.
Выхода не осталось: дипломат открыл, что ждёт Финляндию после баз США.
Комментарии
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Алекс Сэм
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9 час.
Sergey Иванов
Видать финское правительство воевать собирается!! А знают ли финны об этом??? А то потом скажут " а нас за шо???"
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7 час.
АС
Александр Сысоев
Просто это еще раз подтверждает, что эстонцы и родственные им финны самые заторможенные народы Европы. До них еще не дошло, какие последствия им приготовили США.
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6 час.
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