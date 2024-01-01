Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Выхода не осталось: дипломат открыл, что ждёт Финляндию после баз США.

Выхода не осталось: дипломат открыл, что ждёт Финляндию после баз США.

Финляндию уже даже не предупреждают – ей прямым текстом говорят, что она лишает себя будущего и включает режим «камикадзе», присоединяясь к американским планам против России.

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Комментарии
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Алекс Сэм
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9 час.
Sergey Иванов
Видать финское правительство  воевать собирается!! А знают ли финны об этом??? А то потом  скажут &quot; а нас за шо???&quot;
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7 час.
АС
Александр Сысоев
Просто это еще раз подтверждает, что эстонцы и родственные им финны самые заторможенные народы Европы. До них еще не дошло, какие последствия им приготовили США.
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6 час.

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