Выхода не осталось: дипломат открыл, что ждёт Финляндию после баз США.

Видать финское правительство воевать собирается!! А знают ли финны об этом??? А то потом скажут " а нас за шо???"

АС

Александр Сысоев

Просто это еще раз подтверждает, что эстонцы и родственные им финны самые заторможенные народы Европы. До них еще не дошло, какие последствия им приготовили США.