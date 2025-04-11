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ФОМ: почти 80% россиян доверяют Путину

ФОМ: почти 80% россиян доверяют Путину

Большинство опрошенных россиян (около 80%) заявили, что доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "‎Общественное мнение", проведенного с 4 по 6 апреля среди 1,5 тыс.

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