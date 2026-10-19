На мероприятии присутствовал 59-летний режиссёр Фёдор Бондарчук, предполагаемый избранник актрисы, который старался держаться в стороне, чтобы не привлекать внимание к себе.
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Не,не, нееее... Вика, только не Бондарчук...
К тому же я не верю в подозрения СМИ...просто раздувают муху до слона !