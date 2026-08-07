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FiNE NEWS

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Торговля России с Китаем выросла на 26,3% за первые семь месяцев 2026 года

По итогам первых семи месяцев 2026 года суммарные объемы торговли России и Китая, ставшего для Москвы ключевым партнером после начала боевых действий на Украине, выросли более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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