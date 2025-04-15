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Импорт нефти в Китай достиг максимума по итогам марта

Импорт нефти в Китай достиг максимума по итогам марта В прошлом месяце Китай увеличил импорт нефти до рекордных 12 млн б/с.

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