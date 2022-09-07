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Путин: РФ будет настаивать на снижении мировых цен на зерно

Отвечая на вопросы на пленарном заседании Восточного экономического форума, президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет настаивать на том, чтобы вывоз зерна с Украины и экспорт российского продовольствия позитивно влияли на мировые рынки.

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