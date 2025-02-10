Трамп заявил о «достижении прогресса» в переговорах с РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что планирует прекратить войну между Россией и Украиной, а также уведомил, что Белый дом уже «достигает прогресса» в переговорах между обеими сторонами.
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