Сергей Перминов призвал к жесткой борьбе с интернет-мошенниками

В законодательство России будут внесены изменения По поручению президента России Владимира Путина в законодательство будут внесены изменения, направленные на предотвращение ситуаций, при которых аферисты с помощью IT-технологий могут получить доступ к сбережениям граждан.
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