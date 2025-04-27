"Он знал". В Киеве назвали причину срыва встречи Зеленского и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский© Фото : Public Domain/President Of Ukraine Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала рассказал, почему президент США Дональд Трамп после похорон папы римского отказался встречаться с Владимиром Зеленским.
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