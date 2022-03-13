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Как приготовить идеальный плов по-узбекски. Все тонкости рецепта.

Как приготовить идеальный плов по-узбекски. Все тонкости рецепта.

У узбеков есть пословица: «Если придется умереть — пусть это будет от плова». И их можно понять, ведь перед правильно приготовленным ароматным пловом из баранины мало кто может устоять! Корни этого блюда уходят еще в II—III столетие до нашей эры.

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