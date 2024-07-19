Врач Романенко: острую боль в груди могут спровоцировать инфаркт и аневризма

При острой боли в груди прежде всего следует исключить опасные для жизни состояния. Это может быть инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, аневризма аорты или спонтанный пневмоторакс, рассказала в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, терапевт Татьяна Романенко.
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