Врач Романенко: острую боль в груди могут спровоцировать инфаркт и аневризма

При острой боли в груди прежде всего следует исключить опасные для жизни состояния. Это может быть инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, аневризма аорты или спонтанный пневмоторакс, рассказала в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, терапевт Татьяна Романенко.