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Север Пресс

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Жители Тазовского района выберут название для литературного сообщества

Северяне могут сами выбрать название для литературного сообщества, которое появится в Тазовском районе.

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