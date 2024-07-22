По-новому левая. На предвыборную кампанию Камалы Харрис уже собрали более $55 млн

Издание Politico со ссылкой на данные платформы ActBlue, занимающейся сбором средств для демократов, сообщило, что избирательный штаб вице-президента США Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки американского лидера Джо Байдена собрал более $55 млн пожертвований.
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