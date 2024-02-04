МВФ улучшил прогноз по экономике РФ

Международный валютный фонд вновь пересмотрел прогноз роста экономики России в сторону улучшения. Согласно январскому отчету организации, показатель может составить 2,6% вместо 1,1% прогнозируемого ранее, пишет РИА Новости.
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