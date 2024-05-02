Птицы онлайн

Птицы населяют все регионы земного шара, включая внутренние части Антарктиды. По данным Международного союза орнитологов, на октябрь 2023 года известно 11 001 вид ныне живущих птиц (19 818 подвидов), а также 160 видов, вымерших по вине человека после 1500 года.