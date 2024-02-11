Друзья, давно мне так не хотелось ругаться матом как читая эту историю. Это какой-то дикий [З]вездец с очень большой буквы «П».
Защищая пенсионера Павел в одиночку вышел против толпы мигрантов. Теперь ему светит срок
Комментарии
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Олег Самойлов
Вот если бы была свеженькая и самая народная власть, то некто Валера Морозов уже б чалился на зоне и имел бы пилу с круглыми зубьями в персональном подчинении! А в довесок - небольшую норму по заготовке лесоматериала с использованием этой пилы!
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2 час.
d
demyr150648
Мадам, если ви из Тель-Авива, то все с вами понятно. Напомню только, что были времена Наливайко и хмельничины! Не забывайте, уважайте страну, чей хлеб ви едите. А про обе стороны мы уже слышали. Жаль, что не вся эта киргизская шобла лишилась зубов. Вместе с вами.
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21 мин.
Юрис Хартманис
По делу похоже чурка один проходит-вот менты решили …
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14 мин.
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