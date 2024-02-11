Защищая пенсионера Павел в одиночку вышел против толпы мигрантов. Теперь ему светит срок

Вот если бы была свеженькая и самая народная власть, то некто Валера Морозов уже б чалился на зоне и имел бы пилу с круглыми зубьями в персональном подчинении! А в довесок - небольшую норму по заготовке лесоматериала с использованием этой пилы!

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demyr150648

Мадам, если ви из Тель-Авива, то все с вами понятно. Напомню только, что были времена Наливайко и хмельничины! Не забывайте, уважайте страну, чей хлеб ви едите. А про обе стороны мы уже слышали. Жаль, что не вся эта киргизская шобла лишилась зубов. Вместе с вами.