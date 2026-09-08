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Газета.ру

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В Кузбассе за один месяц о пропаже детей заявили 117 семей

В Кузбассе за один месяц о пропаже детей заявили 117 семей

Жители Кузбасса за август подали 117 заявок о пропаже детей до 17 лет. Это чуть меньше, чем годом ранее, когда за август стало известно об исчезновении 123 несовершеннолетних жителей региона, передает VSE42.

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