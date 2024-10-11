Fitch: застрахованный ущерб в США превысит $100 млрд из-за «Милтона»

По оценкам международного агентства Fitch Ratings, убытки, которые ураган «Милтон» нанёс штату Флорида, приведут к тому, что общая сумма страховых выплат в США за этот год превысит отметку в 100 миллиардов долларов.
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