Врачебно-сестринские бригады ЦВО завершили оказание помощи в лечении пациентов с COVID в Республике Хакасия

Личным составом врачебно-сестринских бригад за период работы с 30 октября по 6 декабря текущего года было принято на лечение более 3200 пациентов из них около 280 больных в реанимационных отделениях.
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