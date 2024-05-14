Партии крайне правого толка усилили позиции в преддверии выборов в Европарламент

Аналитический центр Европейского совета по международным отношениям (ECFR) еще в январе писал, что популисты-евроскептики могут выйти на первое место по количеству голосов на грядущих выборах в Бельгии, Венгрии, Италии, Польше, Нидерландах, Словакии и Чехии.